ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായതായുള്ള വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തലിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 38,902 പേര്‍ക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരു ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കാണിത്. 543 പേര്‍ ഒറ്റ ദിവസത്തിനിടെ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

10,77,618 പേര്‍ക്കാണ് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 26,816 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. 3,73,379 പേരാണ് നിലവില്‍ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 6,77,423 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി.

8348 പേര്‍ക്ക് ഇന്നലെ പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ മാത്രം കോവിഡ് ബാധിതര്‍ മൂന്ന് ലക്ഷം കടന്നു. 11,596 പേര്‍ ഇതിനോടകം സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 1,21,582 ആയി. 3597 പേരാണ് മരിച്ചത്. തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 1,65,714 കോവിഡ് ബാധിതരാണുള്ളത്.

ശനിയാഴ്ച മാത്രം 4807 പേര്‍ക്കാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. 88 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 2,403 പേരാണ് തമിഴ്നാട്ടില്‍ ആകെ മരിച്ചത്.

കര്‍ണാടകയില്‍ 4,537 പേര്‍ക്ക് പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 93 മരണവും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കര്‍ണാടകയില്‍ 59,652 പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1,240 പേര്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഗുജറാത്തില്‍ 2122, ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 1108, പശ്ചിമബംഗാളില്‍ 1079 മരണവും ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Content Highlights: Highest single day spike of 38,902 cases and 543 deaths reported in India in the last 24 hours