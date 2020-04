ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസ് മഹാമാരിയില്‍ നിന്ന് സുഖംപ്രാപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തില്‍ മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഡല്‍ഹിയും മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുന്നു.

രാജ്യത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ നിരക്കില്‍ കേരളം ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. 73.74 ശതമാനമാണ് കേരളത്തിലെ നിരക്ക്. മറ്റു ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ 40.63 %, കര്‍ണാടകയില്‍ 31.82 %, തെലങ്കാനയില്‍ 20.52 %, ആന്ധ്രപ്രദേശില്‍ 14.76 % എന്നിങ്ങനെയാണ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ നിരക്ക്. ഡല്‍ഹിയില്‍ 32.2 ശതമാനം പേര്‍ സുഖംപ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേ സമയം ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, രാജസ്ഥാന്‍, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക് 15 ശതമാനത്തിനും താഴെയാണ്. ഗുജറാത്താണ് ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളത്. അതേ സമയം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും കൂടുതലാണ്.

7.5 ശതമാനം ആളുകള്‍ മാത്രമാണ് ഗുജറത്തില്‍ ആശുപത്രി വിട്ടത്. മധ്യപ്രദേശില്‍ 9.29 % രാജസ്ഥാനില്‍ 12.17 % ആണ്. മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 13.95 ശതമാനമാണ് രോഗംഭേദമായവര്‍. രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലും മരണനിരക്കിലും മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തുമാണ് ആദ്യ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളില്‍.

6430 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ 840 പേരും 2624 പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഗുജറാത്തില്‍ 258 പേരുമാണ് സുഖംപ്രാപിച്ചത്. 447 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേരളത്തില്‍ 324 പേര്‍ ആശുപത്രി വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അതേ സമയം രോഗംഭേദമാകുന്നവരുടെ കണക്കില്‍ ആഗോള ശരാശരിയേക്കാള്‍ പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യ. 27.35 ശതമാനമാണ് ആഗോള ശരാശരി. ഇന്ത്യയില്‍ 19.9 ശതമാനമാണ്. യുഎസില്‍ ഇത് 9.90 ശതമാനം മാത്രമാണ്. ചൈനയില്‍ 93.24 ശതമാനവും ജര്‍മനിയില്‍ 68.53 ശതമാനവുമാണ് രോഗമുക്തി നേടുന്നവരുടെ നിരക്ക്.

Content Highlights: higher recovery rate, South india leads the fight against the coronavirus