ലഖ്‌നൗ:പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയിലുണ്ടായ പോലീസ് നടപടികളെ കുറിച്ച് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും പോലീസ് നടപടികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഏഴോളം പെറ്റീഷനുകള്‍ കോടതി കേട്ടിരുന്നു. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് നടപടികളെ കുറിച്ച് കോടതി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരുപത് പേരുടെയും മൃതദേഹ പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ട്, പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വൈദ്യപരിശോധന രേഖകള്‍ എന്നിവയും ഹാജരാക്കാന്‍ നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിരോധനാജ്ഞ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചും സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കണം.

പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയില്‍ ഇരുപതോളം മരണങ്ങളാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലുണ്ടായത്. അതില് പലതും വെടിയുണ്ടയേറ്റ പരിക്കിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു.

