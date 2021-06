മുംബൈ: വീടുകളിലെത്തിച്ച് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കുന്നതിന് എന്താണ് തടസ്സമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. കേരളവും ജമ്മു കശ്മീരും ഇത് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിന്നെന്താണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇത് നടപ്പാക്കാന്‍ തടസ്സമെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. വാക്‌സിന്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ലെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിലപാടിനെ വിമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

75 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള മുതിര്‍ന്ന പൗരന്‍മാര്‍ക്കും കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്കും ശാരീരിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കും വാക്‌സിന്‍ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ വാക്‌സിന്‍ നയത്തില്‍ വാക്‌സിന്‍ വീടുകളിലെത്തിക്കുക എന്നത് നിലവില്‍ സാധ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

കേരളവും ജമ്മു കശ്മീരും വാക്‌സിന്‍ വീടുകളിലെത്തിച്ചു നല്‍കുന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിക്കുകയും വിജയകരമായി നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രശ്‌നം എന്താണെന്ന് കോടതിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു മാതൃക പിന്തുടരാന്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടാത്തത്? ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര്‍ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് ജിഎസ് കുല്‍കര്‍ണി എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

മുംബൈയില്‍ ഒരു മുതിര്‍ന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് വീട്ടിലെത്തി വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയ സംഭവവും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധിച്ചതെന്ന് ബൃഹന്‍ മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷ(ബി.എം.സി.)നോട് കോടതി ആരാഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തങ്ങളല്ല ഇപ്രകാരം വാക്‌സിന്‍ നല്‍കിയതെന്ന് ബി.എം.സി. കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. തുടര്‍ന്ന് കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് ഒരാഴ്ച സമയം ആവശ്യപ്പെട്ട സര്‍ക്കാര്‍ അഭിഭാഷകനെ കോടതി വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തു.

വാക്‌സിന്‍ വീടുകളില്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം പുറത്തിറക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിക്കണമെന്നും ബി.എം.സി. കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം ആരായാന്‍ അഡീഷണല്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലിനോട് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. കേസ് ജൂണ്‍ 14-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

Content Highlights: High Court Gives Centre Kerala, Example Over "Door-To-Door" Vaccine, Covid 19