ജംതാട: ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച അധ്യക്ഷനും നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഹേമന്ത് സോറനെതിരെ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി രഘുബര്‍ദാസ് നടത്തിയ ജാതി പരാമര്‍ശത്തിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഡിസംബര്‍ 19നാണ് സോറന്‍ രഘുബറിനെതിരെ ദുംക്ക പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കിയത്.

ജംതാടയില്‍ വെച്ച് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില്‍ വെച്ചാണ് രഘുബര്‍ സോറനെതിരെ ജാതി അധിക്ഷേപം നടത്തിയത്. രഘുബറിന്റെ പരാമര്‍ശം മാനസികമായി വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നെന്നും ആദിവാസി കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ചത് തെറ്റാണോയെന്നും ഹേമന്ത് സോറന്‍ ചോദിച്ചു.

പട്ടിക ജാതി പട്ടിക വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്ന നിയമപ്രകാരമാണ് രഘുബറിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

