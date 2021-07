മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊങ്കണ്‍ മേഖലയില്‍ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയില്‍ ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ താറുമാറായി. കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് ട്രാക്കുകളില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനാല്‍ 33 ട്രെയിനുകള്‍ വഴിതിരിച്ചുവിടുകയും 51 എണ്ണം സര്‍വ്വീസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. 48 ട്രെയിനുകളാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയില്‍ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് 'റെഡ്' അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൊങ്കണ്‍ മേഖലയിലെ രത്നഗിരി, റായ്ഗഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രധാന നദികള്‍ അപകടകരമാം വിധം കരകവിഞ്ഞൊഴുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ദുരിതബാധിതരെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന ദുരിതാശ്വാസ-രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു.

കനത്ത മഴയെത്തുടര്‍ന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായ രത്നഗിരി, ചിപ്ലൂണ്‍, കൊങ്കണിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നാവികസേന രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ പങ്കുചേരും. ഉടന്‍ തന്നെ കൊങ്കണ്‍ മേഖലയിലേക്ക് നാവികസേന സംഘം പുറപ്പെടും.

ജൂലായ് 21-ന് മുംബൈയില്‍ കനത്ത മഴ ലഭിച്ചു. മുംബൈയില്‍ നഗരത്തില്‍ 68.72 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴയും കിഴക്കന്‍ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില്‍ 58.75 മില്ലിമീറ്ററും പടിഞ്ഞാറന്‍ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില്‍ 58.24 മില്ലിമീറ്റര്‍ മഴയും ലഭിച്ചതായി ബൃഹന്‍മുംബൈ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അറിയിച്ചു.

