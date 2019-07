മുംബൈ: കനത്ത മഴയില്‍ മുംബൈയിലെ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍ താളം തെറ്റി. കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി ശക്തമായ മഴയാണ് മുംബൈയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ലഭിക്കുന്നത്. റോഡുകളിലും റെയില്‍ പാളങ്ങളിലും വെള്ളം നിറഞ്ഞതിനേ തുടര്‍ന്ന് വാഹന- റെയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. അഴുക്കൂചാലുകള്‍ വെള്ളം നിറഞ്ഞതാണ് റോഡുകള്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങാന്‍ കാരണം. ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഗതാഗത തടസ്സം തുടര്‍ക്കഥയായി.

പശ്ചിമ റെയില്‍വേയുടെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം ഞായറാഴ്ച രാത്രിവരെ പെയ്തത് 361 മില്ലീമീറ്റര്‍ മഴയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയില്‍ മാത്രം 100 മില്ലീമീറ്റര്‍ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഴ കനത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ- അഹമ്മദാബാദ് ശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസിന്റെ സര്‍വീസ് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയെ കരുതി താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നിരവധി ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Western Railway PRO: Due to very heavy rains in Palghar during night, 13 trains have been cancelled, today. After receding of water, train movement at Palghar was started at 8.05 hours at restricted speed of 30 kmph in view of safety. pic.twitter.com/R7VGydwZG9