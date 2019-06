ജല്‍ന (മഹാരാഷ്ട്ര): മറാത്ത്‌വാഡയിലെ ജല്‍നയില്‍ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ റോഡ് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് വേര്‍പെട്ടു. വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നു പോകുന്നതിനിടെയാണ് റോഡ് തകര്‍ന്നത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ തുടരുന്ന കനത്ത മഴയില്‍ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. ഒരു വാഹനം റോഡിലൂടെ നീങ്ങിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് റോഡ് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞ് മാറിയത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ പൂണെയില്‍ മതില്‍ തകര്‍ന്ന് 15 പേര്‍ മരിച്ചിരുന്നു. നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഞായറാഴ്ചയും വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാവുകയും വാഹന ഗതാഗതം തടസപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കനത്തമഴയില്‍ ഘാട്‌കോപ്പറില്‍ കെട്ടിടം തകര്‍ന്നുവീണിരുന്നു.

#WATCH A road got washed away in Jalna, following heavy rain in the area. #Maharashtra pic.twitter.com/v1aPlhFkg5