മുംബൈ: കനത്തമഴയെ തുടര്‍ന്ന് മുംബൈ-കോലാപുര്‍ മഹാലക്ഷ്മി എക്‌സ്പ്രസ് വഴിയില്‍ കുടുങ്ങി. സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ എഴുന്നൂറ് യാത്രക്കാരാണ് ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത്. ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നുമണി മുതലാണ് ട്രെയിനിന്‌ യാത്ര തുടരാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നത്‌.

മുംബൈയില്‍നിന്ന് നൂറുകിലോമീറ്റര്‍ അകെല, വംഗാണിക്കും ബദ്‌ലാപുറിനും ഇടയിലാണ് ട്രെയിന്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്.

യാത്രക്കാരെ വ്യോമമാര്‍ഗം രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിരോധ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ ഒരു സംഘവും നാവികസനയുടെ ഹെലികോപ്ടറും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു.

NDRF on Mahalaxmi Express rescue: So far, 117 people (female and children) rescued. https://t.co/54D0JSzq0f