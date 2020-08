ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലും സമീപ ജില്ലകളായ ഗാസിയാബാദ്, നോയിഡ എന്നിവിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ. ബുധനാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയോടെയാണ് കനത്ത മഴ ആരംഭിച്ചത്.

പെട്ടെന്നുണ്ടായ മഴ അന്തരീക്ഷ താപനില കുറയാന്‍ കാരണമായി. ദിവസങ്ങളായി കൊടും ചൂടില്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന പ്രദേശവാസികള്‍ക്ക് ഇത് ആശ്വാസം പകര്‍ന്നു.

#WATCH: Rain lashes parts of Delhi; visuals from Rajaji Marg.



India Meteorological Department (IMD) has predicted, 'generally cloudy sky with heavy rain' for the national capital today. pic.twitter.com/HyIKKjb47B