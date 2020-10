ഹൈദരാബാദ്: മഴവെള്ളം കുത്തിയൊഴുകുന്ന തെരുവുകള്‍. അതിലൂടെ തലകീഴായി മറിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഓട്ടോറിഷകളും കാറുകളും. ജീവനുവേണ്ടി പിടയുന്ന കന്നുകാലികള്‍..ഹൈദരാബാദിലെ തെരുവുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയാണ്.

കനത്ത മഴയില്‍ ബലാപൂര്‍ തടാകം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതുമൂലം ഹൈദരാബാദിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. കനത്തമഴയില്‍ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്നാമത്തെ തടാകമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നത്.

നൂറ്റാണ്ടിനിടെ പെയ്യുന്ന അതിശക്തമായ മഴയാണിതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആളുകള്‍ തിങ്ങിപ്പാര്‍ക്കുന്ന ഖൈറതാബാദ്, ചിന്തല്‍ ബസ്തി, ഗാന്ധി നഗര്‍, മാരുതിനഗര്‍, ശ്രീനഗര്‍, ആനന്ദ് ബാഗ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ കോളനികളെല്ലാം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി. നഗരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും 12 മണിക്കൂറിലധികം വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലച്ചു.

Most frightening visuals with colonies flooded in the night; #Hyderabad & adjoining districts experienced heavy rain; vehicles getting washed away @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/5FqYUfp6hV