ന്യൂഡല്‍ഹി: തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാംദിവസവും ഡല്‍ഹിയില്‍ കനത്ത മഴ. ഇടിമിന്നലിന്റെയും ആലിപ്പഴവര്‍ഷത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് തലസ്ഥാനത്ത് പലയിടത്തും രാവിലെ മുതല്‍ മഴ പെയ്തത്. കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് തലസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും റോഡ്-റെയില്‍ ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു.

മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം 15 ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം തെറ്റിയെന്നും ട്രെയിനുകള്‍ വൈകിയോടുകയാണെന്നും വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. റോഡുകളില്‍ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടതും കാഴ്ച കുറഞ്ഞതും കാരണം പലയിടത്തും ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടായി. രാവിലെ ഒമ്പത് മണി വരെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇരുട്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവിധ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

ഡല്‍ഹിക്ക് പുറമേ നോയിഡയിലും ഗാസിയബാദിലും തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. മഴ തുടരുന്നതിനാല്‍ തലസ്ഥാനത്തെ വായു നിലവാരസൂചിക ഉയര്‍ന്നേക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. അടുത്തദിവസങ്ങളിലും മഴ തുടര്‍ന്നേക്കുമെന്നും വരുംദിവസങ്ങളില്‍ രാത്രിയിലെ കൂടിയ താപനില പത്ത് ഡിഗ്രി വരെയാകാമെന്നും തണുപ്പ് കൂടാമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകര്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

