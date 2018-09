ഷിംല: മഴക്കെടുതിയില്‍ വിറങ്ങലിച്ച് ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്. തുടര്‍ച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്തമഴയില്‍ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളില്‍ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുമുണ്ടായി. ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

പ്രധാനനദികളും കൈവഴികളും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞ് ഒഴുകുകയാണ്. എട്ടുജില്ലകളിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്ക് തിങ്കളാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Kullu: Normal life disrupted following heavy rainfall & flash flood in the region. Kullu Deputy Commissioner Yunus Khan says, 'we are trying to evacuate & rehabilitate people. I request people not to go to high reach areas & near rivers.' #HimachalPradesh (23.09.18) pic.twitter.com/ic2ZrrLE7k