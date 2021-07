സിര്‍മൗര്‍: കനത്ത മഴയില്‍ ഹിമാചലില്‍ മിന്നല്‍പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ പലയിടങ്ങളിലും ഉരുള്‍പൊട്ടി. മലയിടിഞ്ഞ് ചണ്ഡിഗഢ്-മണാലി ദേശീയപാതയില്‍ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു.

സിര്‍മൗറിലെ പവോണ്ട സാഹിബ് പ്രദേശവുമായി ഷിലായിയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത 707 പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നു. ഉരുള്‍പൊട്ടലിന്റെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

Massive landslide occurred at Kali Khan area in the remote Shilai subdivision of Sirmaur district in Himachal Pradesh.



National Highway 707 connecting Shilai with the Paonta Sahib area in Sirmour has been cut off.