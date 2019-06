ന്യൂഡല്‍ഹി: വിമാനങ്ങള്‍ വൈകുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാല്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം കഴുകുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനം വൈകിയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യയില്‍.

താന്‍ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം കഴുകിവെക്കാന്‍ ജോലിക്കാരിൽ ഒരാളോട് പൈലറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പൈലറ്റിന്റെ ഭക്ഷണപ്പാത്രം കഴുകാന്‍ ക്രൂ മെമ്പര്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് പൈലറ്റും ക്രൂ മെമ്പറും തമ്മില്‍ കടുത്ത വാക്‌പോരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു.

ബെംഗളൂരു-ഡല്‍ഹി വിമാനത്തില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഇത്. ഇവരുടെ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് വിമാനം ഒരു മണിക്കൂറിലധികമാണ് വൈകിയത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി എയര്‍ ഇന്ത്യാ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. യാത്രക്കാര്‍ക്കു മുന്നില്‍വെച്ചായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വാഗ്വാദം. പൈലറ്റിനോടും ക്രൂ മെമ്പറോടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

