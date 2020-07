ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദത്തില്‍ നിന്നും പിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ പിന്തുണച്ചവര്‍ക്ക്‌ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ പുതിയ ട്വീറ്റ്. 'ഇന്ന് എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി' സച്ചിന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സത്യത്തെ അവഹേളിക്കാനാവും, പരാജയപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് നേരത്തെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടി വന്നതോടെ ബിജെപിയുമായി സച്ചിന്‍ പക്ഷം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. സച്ചിന്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേരില്ലെന്ന് നേരത്തെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അതേ സമയം കോണ്‍ഗ്രസിന് മുന്നില്‍ സച്ചിന്‍ വാതിലടച്ചിട്ടില്ലെന്ന്‌ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണക്കുന്ന ഒരു എംഎല്‍എ പ്രതികരിച്ചു. ദീപേന്ദര്‍ ഹൂഡയടക്കമുള്ള നേതാക്കള്‍ വഴി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Heartfelt gratitude to all those who came out in my support today, says Sachin Pilot