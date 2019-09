പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ കനത്ത മഴ തുടരുന്നതിനിടെ, നെഞ്ചൊപ്പം ഉയര്‍ന്ന വെള്ളക്കെട്ടില്‍ കുടുങ്ങി നിലവിളിക്കുന്ന റിക്ഷാ തൊഴിലാളിയുടെ ഹൃദയഭേദകമായ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു.

സമീപത്തെ അപ്പാര്‍മെന്റിന്റെ ബാല്‍ക്കണിയില്‍നിന്ന് ചിത്രീകരിച്ചതാണ് വീഡിയോ. ഏക വരുമാന മാര്‍ഗമായ റിക്ഷാ വെള്ളക്കെട്ടില്‍ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോയെന്ന ആശങ്കമൂലമാണ് റിക്ഷാ തൊഴിലാളി പൊട്ടിക്കരയുന്നത്.

റിക്ഷ തങ്ങളുടെ വീടിന് സമീപം നിര്‍ത്തിയിട്ട് സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാന്‍ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചവര്‍ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നുണ്ട്. റിക്ഷ തങ്ങള്‍ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും അവര്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍, അത് ചെവിക്കൊള്ളാതെ റിക്ഷ വെള്ളക്കെട്ടില്‍നിന്ന് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാന്‍ റിക്ഷ തൊഴിലാളി ശ്രമിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. തന്റെ ഏക വരുമാന മാര്‍ഗമായ റിക്ഷ ഉപേക്ഷിച്ച് തനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

Worst situation at Patna.see how this rickshaw puller is crying..Heartwrenching! pic.twitter.com/FlcAOOn2Mz