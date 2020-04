കോവിഡ്-19നെിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ മുന്‍നിരയിലുള്ളത് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരാണ്. നേരവും കാലവും നോക്കാതെ അവര്‍ ഏത് നേരവും സേവനസന്നദ്ധരായിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ കുടുങ്ങി ആളുകള്‍ മുഴുവനും വീട്ടില്‍ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പമോ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമോ ചെലവഴിക്കുമ്പോള്‍ സ്വന്തക്കാരെ കണ്‍നിറയെ കാണാന്‍ പോലും ആവുന്നില്ല ഈ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ പലര്‍ക്കും.

ഇത്തരമൊരു ചിത്രം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐഎഫ്എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ സുധ രാമന്‍. സുരക്ഷാവസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം മുഖം ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ദമ്പതികളുടെ ചിത്രമാണ് സുധ രാമന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരായ ഇവര്‍ക്ക് സുരക്ഷാവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ പരസ്പരം ഒന്ന് തൊടാന്‍ പോലും ആവില്ലെന്ന് സുധ ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

To all the Health care personnels across the globe.. Salutes and 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 on

#WorldHealthDay

This picture of a couple who work day & night to fight COVID speaks volumes. They can touch each other only when they are in the protective gears. #COVIDWarriors #Inspiration pic.twitter.com/0knAjBJLXN