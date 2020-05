ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ മദ്യ വില്‍പ്പനയ്ക്ക് ആരോഗ്യ നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്താനും പെട്രോള്‍, ഡീസല്‍ വില വര്‍ധിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. വില വര്‍ധനവ് വെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ നിലവില്‍ വരും.

ഇന്ത്യന്‍ നിര്‍മിത വിദേശ മദ്യത്തിന് 20 മുതല്‍ 200 വരെ വില വര്‍ധിക്കും. വിദേശ നിര്‍മിത മദ്യത്തിന് 475 രൂപ വരെ വര്‍ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതുവഴി 250 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് രണ്ട് രൂപയും ഡീസലിന് ഒരു രൂപയും വര്‍ധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 72.55 രൂപയും ഡീസലിന് ലിറ്ററിന് 63.17 രൂപയുമാണ് വില. പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വര്‍ദ്ധനവ് വഴി 120 കോടി രൂപ അധിക വരുമാനമാണ് സംസ്ഥാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ 15 നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായും അതില്‍ 13 എണ്ണം പാസാക്കിയതായും കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാറിന്റെ വക്താവുമായ മദന്‍ കൗശിക് പറഞ്ഞു. പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങള്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തതായി കൗശിക് പറഞ്ഞു. ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളെയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ഓറഞ്ച്, ഗ്രീന്‍ സോണിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

