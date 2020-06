ന്യൂഡൽഹി: കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തിയാൽ ആദ്യം ലഭ്യമാക്കുക കോവിഡ് പോരാളികൾക്കും ദുർബല ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും. കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനായി ഒരു കർമ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മെഡിക്കൽ വിതരണ ശൃംഖലകളുടെ നടത്തിപ്പ്, അപകടസാധ്യതയുള്ളവർക്കുള്ള മുൻഗണന, വിവിധ ഏജൻസികൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം, സൂമഹത്തിന്റെയും സ്വകാര്യമേഖലയുടെയും പങ്ക് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കർമപദ്ധതി.

എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ വാക്സിൻ സാർവത്രികമായി ലഭ്യമാക്കും. ഉല്പാദനത്തിന്റെയും ഉല്പാദന ക്ഷമതയുടെയും തത്സമയ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകണമെന്നും ഉന്നത തലയോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഇന്ത്യയും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്ന പ്രതിരോധ വാക്സിൻ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു. കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. അഞ്ചര ലക്ഷത്തിലധികം കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഒരു കോടി ആളുകളെ ബാധിച്ച കോവിഡ് 19 മഹാമാരിക്കെതിരായ പ്രതിരോധ വാക്സിനായി ഇന്ത്യയുൾപ്പടെ ലോകമെങ്ങും നിരവധി ഗവേഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്.

