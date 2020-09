ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് മുക്തരായവര്‍ പാലിക്കേണ്ട ആരോഗ്യമാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം.

നിത്യവുമുള്ള യോഗാപരിശീലനം, രാവിലേയോ വൈകുന്നേരമോ ഉള്ള നടത്തം, വിശ്രമം, നല്ല ഉറക്കം തുടങ്ങിയ നിര്‍ദേശങ്ങളാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം പ്രതിരോധശക്തി വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ ആയുഷ് മന്ത്രാലയം ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ച്യവനപ്രാശം ദിവസവും ഒരു സ്പൂണ്‍ വീതം കഴിക്കാനും മഞ്ഞള്‍ ചേര്‍ത്ത പാല്‍ കുടിക്കാനും നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിനായി സമഗ്രമായ രീതികളും ശീലങ്ങളുമാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

Health Ministry issues Post #COVID19 Management Protocol.



A holistic approach is required for follow up care and well-being of all post-

COVID recovering patients.

