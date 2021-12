ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് മൊത്തം ഒമിക്രോണ്‍ കേസുകള്‍ 400 കടന്നതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കടുപ്പിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. കോവിഡിന്റെ അപകടകാരിയായ വകഭേദം യൂറോപ്പിലേത് പോലെ ഇന്ത്യയിലും പിടിമുറുക്കുമെന്നാണ് ആരോഗ്യമേഖലയിലെ വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ഇത് മുന്നില്‍ക്കണ്ട് പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശവും നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം 2022 ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ കേസുകള്‍ പരമാവധിയിലെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍ അനുസരിച്ച് അപകടകരമായ നിലയിലേക്ക് കേസുകള്‍ ഉയര്‍ന്നിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ജനുവരി അവസാനത്തോടെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഹൈദരാബാദിലെ കൃഷ്ണ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ ഡോക്ടര്‍ സാംബിത് പറയുന്നു. ഇപ്പോള്‍ കേസുകള്‍ ഉയരുന്നത് ഒമിക്രോണ്‍ കാരണമാണോ ഡെല്‍റ്റ കാരണമാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ പരിശോധനകള്‍ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

അതേസമയം, രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോണ്‍ കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കേന്ദ്രം പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയക്കും. കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടുതലുള്ള പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും അതോടൊപ്പം വാക്‌സിനേഷനില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ് കേന്ദ്രം സംഘങ്ങളെ അയക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്‌നാട്, ബംഗാള്‍, മിസോറാം, കര്‍ണാടക, ബിഹാര്‍, ഝാര്‍ഝണ്ഡ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവയാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍.

അടുത്ത വര്‍ഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സംഘം എത്തുന്നത്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചുകൂടേയെന്ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യം ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ തിങ്കളാഴ്ച യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തുന്ന കേന്ദ്രസംഘം അഞ്ച് ദിവസമാണ് ചെലവഴിക്കുക.

സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചായിരിക്കും നിരീക്ഷണം. രോഗനിര്‍ണയം, പരിശോധനകള്‍, വാക്‌സിനേഷന്‍ എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് സംഘം നിരീക്ഷിക്കുക. പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവരില്‍ നിന്ന് ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പട്ടികയും കേന്ദ്രസംഘം പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കും. ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും.

