ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് 19 രോഗം ബാധിക്കാതെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ - കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയം. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കൊറോണ പോരാളികളായ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് സംരക്ഷണം നല്‍കണമെന്നും അവരുടെ എല്ലാവിധ ചികിത്സാ ചെലവുകളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഉദയ്പുര്‍ സ്വദേശിയായ ഡോ. ആരുഷി ജെയിന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാത്പര്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കേന്ദ്രം സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ആശുപത്രികളിലെ അണുബാധ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള സമിതികള്‍ രോഗവ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും തടയുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയും ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തുടര്‍ച്ചയായ പരിശീലന പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയും വേണമെന്ന് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗം ബാധിക്കാതെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അന്തിമ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് തന്നെയാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് താമസ സൗകര്യവും ക്വാറന്റീന്‍ സൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഐസിഎംആര്‍, എഐഐഎംഎസ്, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എന്നിവയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ച് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന മറുപടിയാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയത്.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് രോഗബാധയില്‍നിന്ന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച മതിയായ പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഉത്തരവാദിത്തം അവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ്. പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ കേന്ദ്ര - സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വയം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിച്ചാല്‍ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെക്കാള്‍ കൂടുതലാണെന്ന ധാരണ മാറ്റാന്‍ കഴിയും. വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണ (പിപിഇ) ങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വൈറസ് ബാധയില്‍നിന്ന് സംരക്ഷണം നേടാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കോ മക്കള്‍ക്കോ രോഗബാധ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാം.

വൈറസ് ബാധിതരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകേണ്ടി വന്നാലും സ്വീകരിക്കേണ്ട മുന്‍കരുതലുകള്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇതിനകം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കടുത്തതും മോശമായതുമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്തകള്‍ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍നിന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്നതായി ഡോ. ജെയിന്‍ സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം നിഷേധിച്ച കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പിപിഇ കിറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വൈറസ് ബാധിച്ചുവെന്നതിന് തെളിവുകളൊന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: Health care workers have the final responsibility to protect themselves from COVID - Health Ministry