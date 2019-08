സയ്ഫയ്: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 150 ഒന്നാം വര്‍ഷ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ച് തല മൊട്ടയടപ്പിച്ച് വരിവരിയായി നടത്തി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സസിലാണ് ഈ ക്രൂരമായ റാഗിങ് അരങ്ങേറിയത്. മൊട്ടയടിച്ച ശേഷം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വരിവരിയായി മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുകയും സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

വിഷയം പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉത്തരവാദികളായ സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായും സര്‍വകലാശാല വൈസ്ചാന്‍സിലര്‍ ഡോ രാജ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

വെള്ള കോട്ട് ധരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചെറു ഗ്രൂപ്പുകളായി പോവുന്നതാണ് വീഡിയോകളിലുള്ളത്. എല്ലാവരുടെയും തല മൊട്ടയടിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സീനിയര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം. സര്‍വകലാശാല ജീവനക്കാരെയും വീഡിയോകളില്‍ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവരാരും റാഗിങ് തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ മുലായം സിങ് യാദവിന്റെയും അഖിലേഷ് യാദവിന്റെയും ഗ്രാമമാണ് സയ്ഫയ്. മുലായത്തിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് സര്‍വകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ കോളേജുകളില്‍ സമീപകാലത്ത് റാഗിങ് പരാതികള്‍ വര്‍ധിച്ച് വരികയാണ്. 2015 ല്‍ രാജ്യത്ത് 423 കേസുകള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ 2017 ല്‍ 901 ആയി ഉയര്‍ന്നതായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തുവിട്ട കണക്കില്‍ പറയുന്നു.

Heads Shaved, 150 UP Medical Students March On Road On Seniors' Orders