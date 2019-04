ഒരു കുഞ്ഞുറുമ്പിനെ നോവിച്ചാല്‍ പോലും കരയുന്ന ഹൃദയമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടേത്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിഷ്‌കളങ്കതയുടെ പ്രതീകമാകുകയാണ് മിസോറാംകാരനായ ഈ കുട്ടി. പരിക്കേറ്റ കോഴിക്കുഞ്ഞിനേയും കൈയില്‍പിടിച്ച് ദയനീയഭാവത്തോടെ നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ചിത്രം ഈ സമയം വരെ 67000 പേരാണ് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്.

സൈക്കിളിന്റെ ചക്രം ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങി. ഉടന്‍ കൈയില്‍ കിട്ടിയ നോട്ടുമായി കോഴിക്കുഞ്ഞിനേയും എടുത്ത് തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിലേക്ക് അവന്‍ ഓടി. ചെന്നയുടന്‍ കൈയിലുള്ള പണമെല്ലാം നല്‍കി കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഒരേസമയം കരച്ചിലും ചിരിയും വന്നുപോയി എന്നു പറഞ്ഞ് ഷില്ലോങില്‍ നിന്നുള്ള സംഗയാണ് ഇക്കാര്യം ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്.

