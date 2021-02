ബെംഗളുരു:അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി സംഭാവന നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി. സംഭാവന നൽകുന്നവരുടേയും നൽകാത്തവരുടേയും വീടുകൾ ആർഎസ്എസ് പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുമാരസ്വാമി ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിറകേയാണ് ഭീഷണിയുളളതായി അവകാശപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീയുൾപ്പടെയുളള മൂന്നംഗസംഘം വീട്ടിലെത്തിയെന്നും ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി പണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭീഷണിമുഴക്കിയതായും കുമാരസ്വാമി പറയുന്നു.

'ആരാണ് വിവരം നൽകുന്നത് ? തെരുവിലുളള നിരവധി ആളുകൾ പലരേയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാനും ഒരു ഇരയാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പടെയുളള മൂന്നംഗ സംഘം എന്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പണം നൽകാത്തതെന്ന് ചോദിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.' മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.

അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി പണം നൽകുന്നവരുടെയും അല്ലാത്തവരുടെയും വീടുകൾ ആർഎസ്എസ് പ്രത്യേകം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കുമാരസ്വാമി ആരോപണമുന്നയിച്ചത്. ആർഎസ്എസ് നാസികളെ പോലെ പെരുമാറുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

കുമാരസ്വാമിയുടെ ആരോപണത്തോട് രൂക്ഷമായാണ് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് പ്രതികരിച്ചത്. കുമാരസ്വാമിയുടെ പരാമർശത്തെ അപലപിച്ച വിഎച്ച്പി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവി വഹിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു. കുമാരസ്വാമിയിൽ നിന്നുണ്ടായത് നിരുത്തരവാദപരമായ ട്വീറ്റാണെന്നും വിഎച്ച്പി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുളള ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവന പിരിക്കുന്നതിനായി ആർഎസ്എസിനും വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്തിനും ശ്രീരാം ജന്മഭൂമി തീർഥ് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

