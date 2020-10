ഹാഥ്‌റസ് (യു.പി): ഹാഥ്‌റസ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേട്ട് അനുമതി നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണിത്.

ആരുടെ മൃതദേഹമാണ് അന്ന് ദഹിപ്പിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കറിയണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എന്റെ സഹോദരിയുടെ മൃതദേഹമായിരുന്നുവെങ്കില്‍ അത് ഇത്തരത്തില്‍ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ? അവസാന നിമിഷമെങ്കിലും മൃതദേഹം ഒന്ന് കാണാന്‍ അനുവദിക്കണമെന്ന് പോലീസിനോടും അധികാരികളോടും തങ്ങള്‍ എല്ലാവരും യാചിച്ചു. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്തതിനാല്‍ അതിലുള്ളതൊന്നും മനസിലാവില്ലെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞുവെന്നും സഹോദരന്‍ വെളിപ്പെടുത്തി.

രണ്ട് ദിവസമായി വീടിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാന്‍പോലും പോലീസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. വീടിന് സമീപത്ത് മുഴുവന്‍ സമയവും പോലീസ് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണമെന്ന് പോലീസുകാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ സഹോദരന്‍ പറയുന്നു. മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഇടയ്ക്കിടെ വീട്ടിലെത്തി നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. രണ്ട് ദിവസമായി പുറംലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഫോണിലൂടെ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാക്കാന്‍ വില്ലേജ് അധികാരിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ബന്ധു പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ നീതിക്കുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അതിനിടെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെണ്‍കുട്ടിയുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കുകയോ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കള്‍ പറഞ്ഞു. ഗ്രാമീണരോട് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അവര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തത്.

Only media is allowed right now. When orders come in to allow delegations, we will let everybody know. All allegations about phones of the family members being taken away or confining them in their homes are absolutely baseless: Hathras Sadar SDM Prem Prakash Meena https://t.co/LE1mi6eZm8