ലക്ക്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ ദളിത് പെണ്‍കുട്ടി(19)മരിച്ചു. ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടി ഡല്‍ഹി ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബര്‍ 14നാണ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഹത്രാസിലാണ് രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്‌.

കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ശേഷം യുവതിയുടെ നാവ് മുറിച്ചുമാറ്റിയിരുന്നു. യുവതിയുടെ സുഷുമ്‌ന നാഡിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ആദ്യം അലിഗഢിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് യുവതിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ ആരോഗ്യ സ്ഥിതി വഷളായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെ ഇവരെ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി മരിച്ചത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ മൂന്ന് പേര്‍ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. പിന്നീട് ഒരാള്‍കൂടി അറസ്റ്റിലായി.

ഉന്നത ജാതിക്കാരാണ് പീഡനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Content Highlight: Hathras gangrape case: woman from UP dies in Delhi hospital