ലഖ്‌നൗ: ഹാഥ്‌റസ് കേസ് ഉത്തര്‍പ്രദേശിന് വെളിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരാകുന്ന അഭിഭാഷക അഡ്വ. സീമ കുശ്വാഹ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ലഖ്നൗ ബെഞ്ചില്‍ തിങ്കളാഴ്ച കേസ് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് അഭിഭാഷക ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

സിബിഐയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് അഭിഭാഷകയെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കേസ് യുപിയില്‍ നിന്ന് മാറ്റണമെന്നും അവര്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. കേസ് അവസാനിക്കും വരെ കുടുംബത്തിന് പൂര്‍ണ സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്നും അഭിഭാഷക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോടതിയില്‍ തങ്ങളുടെ ഭാഗം അവതരിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണല്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ വി.കെ. ഷാഹി പറഞ്ഞു. ഇരയുടെ കുടുംബത്തോടും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിലെ ഉന്നത ഉദ്യോസ്ഥരോടും കോടതി വിവരം ആരാഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ലോ ആന്‍ഡ് ഓര്‍ഡര്‍ എഡിജി, ഡിജിപി തുടങ്ങിയവര്‍ വിചാരണ വേളയില്‍ കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു. കേസില്‍ അടുത്ത വാദം നവംബര്‍ രണ്ടിന് നടക്കും.

Content Highlights: Hathras gang-rape case: Lawyer of victim's family demands case to be transferred out of Uttar Pradesh