ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹാഥ്റസ് സംഭവത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ പ്രതിഷേം പ്രകടിപ്പിക്കാനെത്തിയത് നൂറുകണക്കിനുപേര്‍. ഭീം ആര്‍മിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് ചന്ദ്രശേഖര്‍ ആസാദ് നേതൃത്വം നല്‍കി. ഹാഥ്റസ് സന്ദര്‍ശിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുപി മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കുന്നതിവരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരും. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കുംവരെ വിശ്രമമില്ല. സംഭവത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭീം ആര്‍മിക്ക് പുറമെ ഇടത് സംഘടനകളും വിവിധ വിദ്യാര്‍ഥി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു

സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി, സിപിഐ നേതാവ് ഡി രാജ എന്നിവര്‍ നേരത്തെതന്നെ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ എത്തിയിരുന്നു. യുപിയി സര്‍ക്കാരിന് അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ അവകാശമില്ലെന്ന് യെച്ചൂരി പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടിക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാള്‍ അടക്കമുള്ളവര്‍ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

There should be no politics on this issue. Why should such an incident happen in UP, Madhya Pradesh, Rajasthan, Mumbai or Delhi? No rape incidents should happen in the country: Delhi CM Arvind Kejriwal at Jantar Mantar https://t.co/AY2qD5KPjm pic.twitter.com/7YEKGuWmAn