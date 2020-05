ഗുരുഗ്രാം: ഹരിയാണയില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ മൂന്നിരട്ടിയോളം വര്‍ധനവ് ഉണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. രാജ്യ തലസ്ഥാന മേഖലയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള നാല് ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്.

ഏപ്രില്‍ 30 ന് 339 രോഗികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ മെയ് 21 ന് ഇത് മൂന്നിരട്ടിയോളം വര്‍ധിച്ച് 1,031 ആയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ഏപ്രില്‍ 30ാം തീയതി ഗുരുഗ്രാം 54, ഫാരിദാബാദ്- 53, സോനിപത്-25 ഗജ്ജാര്‍ 24 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം. എന്നാല്‍ ഇത് മെയ് 21 ആവുമ്പോഴേക്കും മൂന്നിരട്ടിയോളം വര്‍ധിച്ച് ഗുരുഗ്രാം 239, ഫാരിദാബാദ്- 181, സോനിപത്-150 ഗജ്ജാര്‍ 91 പേര്‍ക്ക് രോഗ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിച്ച 15 രോഗികളില്‍ 11 പേരും മെയ് മാസത്തിലാണ് മരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമായ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഏപ്രില്‍ 30 ന് 100 ല്‍ നിന്ന് മെയ് 21 ന് 335 ആയി ഉയരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഡല്‍ഹിയുമായി അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് രോഗബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി അനില്‍ വിജ് പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇതുവരെ 12,319 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

'വൈറസ് ബാധ തടയുന്നതിനായി ഡല്‍ഹിയുമായുള്ള അതിര്‍ത്തിയില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കെതിരല്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജനങ്ങളേയും രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുരുഗ്രാം, സോനിപത്, ഗജ്ജാര്‍, ഫാരിദാബാദ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ വൈറസ് ബാധ പടര്‍ന്നത് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുമാണ്.' ആരോഗ്യമന്ത്രി അനില്‍ വിജ് പറഞ്ഞു.

