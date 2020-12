ഛണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. മുതിർന്ന ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 14 മുതൽ അധ്യായനം പുനരാരംഭിക്കമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർഥികൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിലുള്ള മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കണം.

സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ 10, 12 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 14 മുതലും ഒമ്പത്, 11 ക്ലാസുകളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഡിസംബർ 21 മുതലും ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. രാവിലെ 10 മുതൽ ഒരുമണി വരെ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ക്ലാസുകൾ നടക്കുകയെന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ് അറിയിച്ചു.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുറമേ അധ്യാപകരെയും ജീവനക്കാരെയും താപനില പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ മാത്രമേ സ്കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളു. പനിയുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സൗജന്യ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം സജ്ജമാക്കും.

കോവിഡ് വ്യപാനം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാമെന്ന് നേരത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള ഹരിയാണ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ മാർച്ച് മാസം മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത്.

content highlights:Haryana Schools To Reopen For Senior Classes Next Week, Covid Report Must