ഛണ്ഡിഗഢ്: ഹരിയാണയിലെ കര്‍ണാലില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരേ പോലീസിന്റെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജ്. മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍ വിളിച്ച ബിജെപി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിനെതിരേ കര്‍ഷകര്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് സംഘര്‍ഷത്തില്‍ കലാശിച്ചത്. ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ 10 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതില്‍ മൂന്നുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ നിരവധി കര്‍ഷകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കര്‍ഷകര്‍ക്ക് നേരെയുള്ള പോലീസ് നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് കര്‍ഷക സംഘടനകള്‍ ഹരിയാണയിലെ ദേശീയ പാതകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള റോഡുകള്‍ ഉപരോധിച്ചു. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി മണിക്കൂറുകളായി തുടരുന്ന പ്രതിഷേധം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

അംബാലയിലെ ശംഘു ടോള്‍ പ്ലാസയില്‍ ഉള്‍പ്പെടെ കര്‍ഷകര്‍ സംഘടിച്ചെത്തി പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കിലോമീറ്ററുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു പ്രധാന റോഡുകളെല്ലാം കര്‍ഷകര്‍ ഉപരോധിച്ചു. കര്‍ണാലിലേക്കും കൂടുതല്‍ കര്‍ഷകരെത്തുന്നുണ്ട്. ഡല്‍ഹി-ഹരിയാണ പാതയിലെ ഗതാഗതം പൂര്‍ണമായും തടസപ്പെട്ടു.

പോലീസ് നടപടി മൃഗീയമാണെന്ന് സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച ആരോപിച്ചു. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള കര്‍ഷകരെ ഉടന്‍ മോചിപ്പിക്കണമെന്നും സംയുക്ത കിസാന്‍ മോര്‍ച്ച നേതാവ് ദര്‍ശന്‍ പാല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

