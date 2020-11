ചണ്ഡീഗഡ്: കോവിഡ് വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന് സ്വയം തയ്യാറായി ഹരിയാണ ആരോഗ്യമന്ത്രി അനിൽ വിജ്. ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവാക്സിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനാകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അനിൽ വിജ് അറിയിച്ചു. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.

ഹരിയാണയിൽ കോവാക്സിൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം നവംബർ 20 മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മന്ത്രിതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്.

'ഭാരത് ബയോടെക് വികസിപ്പിച്ച കോവിഡ് വാക്സിനായ കോവാക്സിൻ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ഹരിയാണയിൽ നവംബർ 20ന് ആരംഭിക്കും. ആദ്യം വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകനാകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്' അനിൽ വിജ് ട്വിറ്റ് ചെയ്തു.

വാക്സിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് ഘട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ വിജയകരമായിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം തുടക്കത്തോടെ ഭാരത് ബയോടെക് കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

