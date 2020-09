ചണ്ഡീഗഡ്: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷിക ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെ ഹരിയാണയില്‍ കര്‍ഷക പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നു. ബില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഹരിയാണയിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ദേശീയപാതകളും ഉപരോധിക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മുതല്‍ മൂന്നുമണിവരെ റോഡ് ഉപരോധിക്കുമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്.

ഇതിന് പുറമെ അംബാല ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ ഓഫീസ് ഉപരോധിക്കുമെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു. അതേസമയം ദേശീയ പാത ഉപരോധിക്കരുതെന്ന് ഹരിയാണ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനില്‍ വിജ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. മാത്രമല്ല കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രോഗികളുമായി വരുന്ന ആംബുലന്‍സുകള്‍ തടയരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പ്രതിഷേധിക്കാന്‍ രാജ്യത്തെ എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കര്‍ഷകര്‍ക്കും സമരം ചെയ്യാന്‍ അവകാശമുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരെ പ്രതിപക്ഷം തെറ്റിധരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

യമുനാനഗര്‍ ടോള്‍ പ്ലാസ, കുരുക്ഷേത്ര- യമുനാനഗര്‍ റോഡ്, കുരുക്ഷേത്ര- പെഹോവ റോഡ്, കുരുക്ഷേത്ര-കിര്‍മാച് റോഡ്, അംബാല- ഹിസാര്‍ റോഡ്, ഷഹബാദ്- പഞ്ചകുള റോഡ് എന്നീ പ്രധാന ഹൈവേകള്‍ ഉപരോധിക്കുമെന്നാണ് ഭാരതീയ കിസാന്‍ യൂണിയന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് ബില്ലുകള്‍ക്കെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം. ഈ ബില്ലുകള്‍ ലോക്‌സഭ പാസാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യസഭയില്‍ നാളെ അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നത്.

