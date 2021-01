ചണ്ഡീഗഢ്: ഹരിയാണ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടര്‍ പങ്കെടുക്കാനിരുന്ന പരിപാടിയുടെ വേദി കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന കര്‍ഷകര്‍ അടിച്ചു തകര്‍ത്തു.

കാര്‍ഷിക നിയമങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ച് കര്‍ഷകരുമായി സംവദിക്കാനും ഗ്രാമസന്ദര്‍ശനം നടത്താനുമായി സംഘടിപ്പിച്ച മഹാകിസാന്‍ പഞ്ചായത്ത് എന്ന പരിപാടിയുടെ വേദിയാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ തകര്‍ത്തത്. ഇതോടെ ഖട്ടര്‍ പരിപാടി റദ്ദാക്കി.

കര്‍ണാലിനു സമീപത്തെ കേംല ഗ്രാമത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ശ്രമം പോലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കു നേരെ കണ്ണീര്‍വാതകവും ജലപീരങ്കിയും പോലീസ് പ്രയോഗിച്ചു.

എന്നാല്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഗ്രാമത്തില്‍ കടക്കുകയും പരിപാടി നടക്കുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുകയുമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ വേദി നശിപ്പിക്കുകയും കസേരകള്‍ വലിച്ചെറിയുകയും പോസ്റ്ററുകള്‍ വലിച്ചു കീറി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പോലീസും കര്‍ഷക നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന കര്‍ഷകരുമായും പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ഏറ്റുമുട്ടി.

പ്രശ്‌നമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയാണ് പ്രദേശത്ത് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നിരവധി പോലീസുകാരെയും വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

നൂറോളം കര്‍ഷകരാണ് ഖട്ടര്‍ വന്നിറങ്ങാനിരുന്ന കേംല ഗ്രാമത്തിലെ ഹെലിപ്പാടിനു നേര്‍ക്ക് പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതെന്നും 15,00 ഓളം പോലീസുകാരെയാണ് പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നതെന്നും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഏഴിടത്തെ പരിശോധനകള്‍ക്കു ശേഷമായിരുന്നു പരിപാടി നടക്കുന്ന വേദിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നത്.

content highlights: haryana chief minister cancels meeting with farmers after chaos by protestors