ചണ്ഡീഗഡ്: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കാര്‍ഷികനിയമങ്ങള്‍ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധസമരത്തിനിടെ മരിക്കാനിടയായ കര്‍ഷകരെ സംബന്ധിച്ച് ഹരിയാണ കൃഷിമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വിവാദത്തില്‍. കര്‍ഷകര്‍ സ്വന്തം വീടുകളില്‍ തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന മന്ത്രി ജെ.പി. ദലാലിന്റെ പരാമര്‍ശമാണ് സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ കടുത്ത വിമര്‍ശനത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്. വിവാദമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദലാല്‍ പിന്നീട് മാപ്പു പറയുകയും ചെയ്തു.

കര്‍ഷകരുടെ മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. "തങ്ങളുടെ വീടുകളിലായിരുന്നെങ്കില്‍ അവര്‍ മരിക്കില്ലായിരുന്നോ? അവിടെയായിരുന്നെങ്കിലും കര്‍ഷകര്‍ മരിക്കുമായിരുന്നു. ഒന്നോ രണ്ടോ ലക്ഷം പേര്‍ക്കിടയില്‍ ആറ് മാസക്കാലത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറോളം പേര്‍ മരിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ലേ?"-പുഞ്ചിരിയോടെ ദലാല്‍ ചോദിച്ചു. "ചിലര്‍ ഹൃദയാഘാതം മൂലവും ചിലര്‍ മറ്റസുഖങ്ങള്‍ മൂലവുമാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരോട് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം സഹതാപമുണ്ട്". മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദലാലിന്റെ മറുപടി ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരില്‍ ചിരി പടര്‍ത്തുകയും ചെയ്തു.

'കര്‍ഷകരനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം മനസിലാക്കാന്‍ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുന്നില്ല, അതേ സമയം അവരെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ദീപക് ഖത്രി ദലാലിന്റെ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ചത്.

BJP Haryana Agriculture Minister JP Dalal's embarrassing statement about farmers



Bharatiya Janata Party is not understanding the pain of farmers but making fun of them watch' this video ⤵️#GoBackModi pic.twitter.com/0jxSCJGNU4