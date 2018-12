ന്യൂഡല്‍ഹി: കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്നും കടുംപിടുത്തക്കാരെ കര്‍ശനമായി നേരിടുമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും നേതാക്കള്‍ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി രാഹുല്‍ ഗാന്ധി.

രാജസ്ഥാനില്‍ നേതാക്കളുമായും നിരീക്ഷകരുമായും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം. കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്ക് ശേഷം ഗഹ്‌ലോതിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് 23 മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിച്ചു. സഖ്യകക്ഷ്യയായ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദളിന്റെ ഒരു എംഎല്‍എയടക്കം 23 പേരും ഇന്ന് മന്ത്രിമാരായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേല്‍ക്കും. അഞ്ച് മന്ത്രിസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതുമുഖങ്ങളെ മന്ത്രിസഭയിലെത്തിക്കാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ കൂടുതല്‍ മുന്‍ഗണന നല്‍കിയതെന്ന് എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു. പരിചയ സമ്പന്നരേയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കെ.സി.വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

രാജസ്ഥാനൊപ്പം മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഢിലും മന്ത്രിമാരുടെ അന്തിമ പട്ടിക ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പാര്‍ട്ടിക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയുമുണ്ടാകരുതെന്ന് നേതാക്കള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രാഹുല്‍ കര്‍ശനം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് എത്താതിരിക്കുകയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയും ചെയ്ത രമേശ് ജാര്‍കിഹോളിയെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. പാര്‍ട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഒരുതരത്തിലും വെച്ച്‌പൊറുപ്പിക്കില്ലെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചന നല്‍കിയുള്ളതായിരുന്നു ഈ നടപടി.

Content Highlights: Hardliners will be dealt with strictly: Congress president Rahul Gandhi to party members