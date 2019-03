ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഹന്ദ്വാരയില്‍ സുരക്ഷാസേനയും ഭീകരരും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു ഭീകരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

ഭീകരരര്‍ക്കായി പ്രദേശത്ത് സേന തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വെടിവെയ്പാരംഭിച്ചത്. ഭീകരര്‍ പ്രദേശത്ത് തങ്ങുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സേന തിരച്ചിലാരംഭിച്ചത്.

Brief exchange of fire at Kralgund #Handwara. Search is going on. Details shall follow. @JmuKmrPolice