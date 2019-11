ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവ്രവാദികളെ കയറ്റി അയക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പാകിസ്താന്‍ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണെന്ന്‌ വിദേശ കാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കര്‍. ഇന്ത്യയുമായി സൗഹൃദബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാകിസ്താന്‍ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ദാവൂദ് ഇഹ്രാഹിം, ഹാഫീസ് സയീദ് തുടങ്ങിയ തീവ്രവാദികളെയും കുറ്റവാളികളേയും കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫ്രഞ്ച് പത്രമായ ലി മോന്‍ഡെയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജയശങ്കര്‍ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്.

പാകിസ്താന്‍ തീവ്രവാദ വ്യവസായം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അക്രമത്തിനായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് തീവ്രവാദികളെ കയറ്റി അയക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാല്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത്ര സുഖകരമല്ല. ഇക്കാര്യം പാകിസ്താന്‍ തന്നെ നിഷേധിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തീവ്രവാദത്തെ പരസ്യമായി പിന്തുണക്കുകയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അയല്‍രാജ്യവുമായി സംസാരിക്കാനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും ഏത് രാജ്യമാണ് തയ്യാറാകുകയെന്നും ജയശങ്കര്‍ ചോദിച്ചു. സഹകരിക്കാനുള്ള യഥാര്‍ത്ഥ സന്നദ്ധത പ്രകടമാക്കുന്ന നടപടികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പാകിസ്താനില്‍ തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിരവധി ആളുകളുണ്ട്. അവരെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറുക, അതാണ് ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത്-ജയശങ്കര്‍ സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു.

പാരീസ്‌ സമാധാന ഫോറത്തില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഫ്രാന്‍സിലെത്തിയത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ വിഷയവും അദ്ദേഹം അഭിമുഖത്തില്‍ പ്രതിപാദിച്ചു. 370-ാം അനുച്ഛേദം എടുത്ത് കളഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധം ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കശ്മീരിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളെന്ന് അദ്ദേഹം ന്യായീകരിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മാറി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മതന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്ന ആക്രമങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും ജയശങ്കറിനോട് ചോദ്യങ്ങളുയര്‍ന്നു. എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്റെ ദേശീയതയുടെ നിര്‍വചനം. അല്ലാതെ എന്റെ മതമോ ജാതിയോ ഭാഷയോ അല്ലെന്നും ജയശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Hand Over Wanted People Living In Pak If You Want Better Ties-India