മുംബൈ: ആറു വര്‍ഷം പാക് ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞ ഹമീദ് അന്‍സാരി ഒടുവില്‍ മാതൃരാജ്യത്ത് തിരിച്ചെത്തി. അന്‍സാരിയെ സ്വാഗതംചെയ്യാന്‍ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളുമടക്കം നിരവധി പേര്‍ വാഗ അതിര്‍ത്തിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു.

നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നോടെ ഇന്ത്യന്‍ മണ്ണില്‍ പ്രവേശിച്ച അന്‍സാരിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവും മാതാവും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. 2012 ല്‍ അഫ്ഗാനിസ്താനിലെ കാബൂളിലേക്ക് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി പോയ അന്‍സാരിയെ പിന്നീട് കാണാതാകുകയായിരുന്നു.

സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പാക് പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാന്‍ ഖൈബര്‍ പഖ്തുണ്‍ഖ്വയിലേക്ക് കടന്ന ഹമീദ് അന്‍സാരിയെ 2012 നവംബര്‍ 12 ന് പെഷവാറില്‍ വെച്ച് പാക് ഇന്റലിജന്‍സ് വിഭാഗം അറസ്റ്റു ചെയ്തു. തുടര്‍ന്ന് പട്ടാളക്കോടതി മൂന്നുവര്‍ഷം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു.

മുന്നുവര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജയില്‍ മോചിതനാക്കാന്‍ പാക് അധികൃതര്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ഇടപെടലാണ് അന്‍സാരിയുടെ മോചനത്തിനായി നയതന്ത്ര സമ്മര്‍ദ്ദത്തിന് വഴിതെളിച്ചത്.

#WATCH: Indian national Hamid Ansari crosses the Attari-Wagah border to reach India. He was lodged in a jail in Pakistan and was released today. pic.twitter.com/FYJAlAZGac — ANI (@ANI) December 18, 2018

