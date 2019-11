അഹമ്മദാബാദ്: വിവാദ ആള്‍ദൈവം നിത്യാനന്ദയുടെ ആശ്രമത്തില്‍ അതികഠിനമായ മാനസികപീഡനം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായി പതിനഞ്ചുകാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് ഒരു മാസം മുമ്പ് മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ആശ്രമത്തിനെതിരെ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

2013 മേയിലാണ് ഈ പെണ്‍കുട്ടി ആശ്രമത്തിലെ ഗുരുകുലത്തില്‍ ചേര്‍ന്നത്. എന്നാല്‍ 2017 മുതല്‍ ദുര്‍നടപടികളാണ് ആശ്രമത്തില്‍ നടന്നുവന്നതെന്നും പെണ്‍കുട്ടി ആരോപിച്ചു.

"നിത്യാനന്ദയ്ക്കായി പ്രചരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു. അതിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സംഭാവനയിനത്തില്‍ ശേഖരിച്ചിരുന്നു. മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുതല്‍ എട്ട് കോടി രൂപ വരെ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചിരുന്നു".

അര്‍ധരാത്രിയില്‍ ഉറക്കത്തില്‍ നിന്നെണീറ്റ് നിത്യാനന്ദയ്ക്കായി വീഡിയോകള്‍ ചെയ്യണമായിരുന്നുവെന്നും പെണ്‍കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വലിയ ആഭരണങ്ങളണിഞ്ഞും മേക്കപ്പണിഞ്ഞും വീഡിയോകള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങിയിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടി പറഞ്ഞു. തന്റെ മൂത്ത സഹോദരിയും വീഡിയോകള്‍ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും നിത്യാനന്ദ നേരിട്ട് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നതായും മാതാപിതാക്കള്‍ക്കെതിരെ മോശമായി സംസാരിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും പെണ്‍കുട്ടി അറിയിച്ചു.

ആത്മീയകാര്യങ്ങള്‍ക്കെന്നറിയിച്ച് രണ്ട് മാസത്തോളം മുറിക്കുള്ളില്‍ അടച്ചിട്ടതായും ആശ്രമവാസികള്‍ സംസാരിക്കുന്നതിനായി അസഭ്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും പെണ്‍കുട്ടി പറഞ്ഞു. പെണ്‍കുട്ടിയെ ആശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുകുട്ടണമെന്നാവ്യപ്പെട്ട് പിതാവ് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കുട്ടി ആശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്തെത്തിയത്.

