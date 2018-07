ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് വെല്ലുവിളിച്ച ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.എസ് ശര്‍മ്മയുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു രൂപ നിക്ഷേപിച്ച് ഹാക്കര്‍മാര്‍. ആധാറിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ട്രായ് ചെയര്‍മാന്‍ തന്റെ ആധാര്‍ നമ്പര്‍ ട്വീറ്റു ചെയ്ത് ഹാക്കര്‍മാരെ വെല്ലുവിളിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന്, മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ശര്‍മ്മയുടെ സ്വകാര്യ മൊബൈല്‍ നമ്പറും വാട്‌സാപ്പ് പ്രൊഫൈല്‍ ഫോട്ടോയും ബാങ്ക് വിവരങ്ങള്‍ മുതല്‍ സകലതും ഹാക്കര്‍മാര്‍ പുറത്താക്കി. ഒരു രൂപ നിക്ഷേപിച്ചതിന്റെ സ്‌ക്രീന്‍ ഷോട്ടും ഹാക്കര്‍മാര്‍ പുറത്തുവിട്ടു.

വിവരങ്ങള്‍ പുറത്താക്കിയതിനു പിന്നാലെ ശര്‍മ്മയുടെ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്വേഡ് മാറ്റിക്കോളാനും ഹാക്കര്‍മാര്‍ ഉപദേശിക്കുന്നു. ശര്‍മ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്തിക്കല്‍ ഹാക്കേര്‍സ് അവകാശപ്പെട്ടതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ.എഫ്. എസ്. കോഡും പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ പേടിഎം, ഭീം ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ ഐ.എം.പി.എസ് വഴിയാണ് നിക്ഷേപങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. ഇവയ്ക്കു പുറമേ, ശര്‍മ്മയുടെ വോട്ടര്‍ ഐ.ഡി. നമ്പര്‍, എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം യാത്രാ ഐ.ഡി. തുടങ്ങിയവയും പുറത്തായി.

എന്നാല്‍ ഈ വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉപദ്രവകാരികളല്ലെന്നും കൂടുതല്‍ മികച്ചത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെന്നും ശര്‍മ്മ പറഞ്ഞു. പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളൊന്നും ആധാര്‍ ഡേറ്റാബേസില്‍ നിന്നുള്ളവയല്ലെന്ന് യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ അവകാശമുന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശര്‍മ്മയുടെ പ്രസ്താവന വന്നത്.

