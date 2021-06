ചണ്ഡീഗഢ്: കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെപ്പെടുത്തവര്‍ക്ക് വമ്പന്‍ ഡിസ്‌കൗണ്ടുമായി ഹരിയാണയിലെ പബ്ബുകളും റെസ്റ്റോറന്റുകളും. ഗുരുഗ്രാമിലെ നിരവധി പബ്ബുകളും റെസ്‌റ്റോറന്റുകളുമാണ് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്.

സവിശേഷമായ ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി പ്രകാരം, ഗുരുഗ്രാമിലെ സൈബര്‍ സിറ്റിയിലെ റെസ്റ്റോറന്റുകളും പബ്ബുകളും കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്‌സിന്റെ രണ്ട് ഡോസും സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് അന്‍പതു ശതമാനവും ഒരു കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തവര്‍ക്ക് 25 ശതമാനവും ഡിസ്‌കൗണ്ട് നല്‍കും- ഒരു പബ് ആന്‍ഡ് ബാര്‍ ഡയറക്ടര്‍ യുദ്ധ് വീര്‍ സിങ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐയോടു പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക ഓഫറുകള്‍ വ്യാപാരം കൂട്ടുമെന്ന് വാക്‌സിനെടുത്ത് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രചോദനവും ആകും ഡിസ്‌കൗണ്ട് ഓഫര്‍ എന്ന്‌ അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതേസമയം, ഗുരുഗ്രാമിലെ ആംബിയന്‍സ് മാള്‍ പ്രത്യേകം പരിഗണന നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുന്‍നിര ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ്. വാഹനങ്ങള്‍ സൗജന്യമായി പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും കടകളില്‍ പ്രത്യേക ഡിസ്‌കൗണ്ടും ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് മാള്‍ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

