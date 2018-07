ഗുരുഗ്രാം: ഭാര്യയുമായുണ്ടായ വഴക്കിനു പിന്നാലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവാവ് തന്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങള്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തതായി പോലീസ്. ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിനടുത്തുള്ള പട്ടൗഡി സ്വദേശിയായ അമിത് ചൗഹാനാണ് (28) ആത്മഹത്യ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്തത്.

ചൗഹാന്റെ ഭാര്യ പ്രീതി തിങ്കളാഴ്ച ഭര്‍ത്താവുമായുണ്ടായ വഴക്കിനെത്തുടര്‍ന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ചൗഹാന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ആത്മഹത്യാ വിഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്യാന്‍ മറ്റൊരു വിഡിയോയില്‍ ഇയാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ചൗഹാന്‍ റോത്തക്കിലെ പി.ജി.ഐ.എം.എസ്. ആശുപത്രിയില്‍ വിഷാദ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നെന്നും പോലീസ് അറിയിച്ചു.

