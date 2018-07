ഗുരുഗ്രാം: ഹരിയാണയിലെ ഗുരുഗ്രാമില്‍ മദ്യപിച്ച് ലക്കുകെട്ട പോലീസ് ഓഫീസര്‍ നടുറോഡില്‍ വാഹനം പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത് നൃത്തം ചെയ്തു. ഗുരുഗ്രാമിലെ ഷീട്‌ല മാതാ റോഡിലാണ് ക്രൈം യൂണിറ്റിലെ ഇന്‍സ്‌പെക്ടറായ തരുണ്‍ ദാഹിയ നടുറോഡില്‍ തന്റെ ഫോര്‍ച്യൂണര്‍ എസ്.യു.വി പാര്‍ക്ക് ചെയ്ത് പാട്ട് വെച്ച് നൃത്തം ചെയ്തത്. ഇതെത്തുടര്‍ന്ന് വന്‍ ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇയാള്‍ വാഹനം മാറ്റാന്‍ തയ്യാറായില്ല.

ഇതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഉണ്ടായ ട്രാഫിക്ക് ബ്ലോക്ക് നഗരത്തെ മുഴുവന്‍ നിശ്ചലമാക്കി. നിരവധി കാറുകളും ട്രെക്കുകളും റോഡില്‍ കുടുങ്ങി. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ ഇടപെട്ട് പോലീസുകാരനോട് സംസാരിക്കുകയും വാഹനം മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഇയാള്‍ നാട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും തന്റെ നൃത്തം തുടരുകയുമാണ് ചെയ്തത്. താന്‍ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇയാളുടെ ഭീഷണി.

നാട്ടുകാര്‍ അറിയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഗുരുഗ്രാം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇയാളോട് വാഹനം മാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയതു. എന്നാല്‍ നൃത്തെ തുടര്‍ന്ന ഇയാള്‍ പോലീസുകാരോടും കയര്‍ത്തു സംസാരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഇയാളെയും സുഹൃത്തിനെയും കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുകയായിരുന്നു.

video courtesy - Times of India/facebook

