ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തില്‍നിന്നുള്ള മധ്യവയസ്‌കയുടെ കീ കീ ചലഞ്ച് വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലാകുന്നു. വഡോദര സ്വദേശിനിയായ റിസ്വാന മിര്‍ ആണ് കീ കീ ചാലഞ്ചിലൂടെ താരമായത്.

അപകടകരമായതിനാല്‍ കീ കീ ചാലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുകയോ മറ്റുള്ളവരെ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ അരുതെന്ന ഗുജറാത്ത് പോലീസിന്റെ കര്‍ശന നിര്‍ദേശത്തിനിടയിലാണ് റിസ്വാനയുടെ പ്രകടനമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Vadodara city police appeals to the public to not accept the #kikiChallenge as its very dangerous for you and people around you : Vimal Gamit, PRO Vadodara Police on a viral video of a woman performing the #kikiChallenge#Gujaratpic.twitter.com/QbOnvHHuH4