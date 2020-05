മുംബൈ: കോവിഡ് വ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ബിജെപിക്ക് മറുപടിയുമായി ശിവസേന. ബിജെപി നേതാവ് നാരായണ്‍ റാണെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഗുജറാത്താണ് കോവിഡ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചതെന്നും രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് അവിടെയാണെന്നും ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്ത് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പ്രതിപക്ഷത്തെ ക്വാറന്റീന്‍ ചെയ്യണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും റാവത്ത് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. രാജ്യസഭാംഗമായ നാരായണ്‍ റാണെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഗവര്‍ണര്‍ ബി.എസ് കോഷിയാരിയെ സന്ദര്‍ശിച്ച വേളയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഈ വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു റാവത്ത്.

ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം നോക്കൂ, മഹാരാഷ്ട്രയേക്കാള്‍ മോശമാണ് ഗുജറാത്തിലെ കാര്യങ്ങളെന്നാണ് വിമര്‍ശനം. അതിനാല്‍ കേന്ദ്രം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ആദ്യം അത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോവിഡ് സാഹചര്യം കഠിനമാണെന്നും എന്നാല്‍ അത് രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കാരണമെല്ലെന്നും മറ്റൊരു ബിജെപി നേതാവ് സുധിര്‍ മുഗന്തിവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

മഹാരാഷ്ട്ര സഖ്യകക്ഷി സര്‍ക്കാരിനകത്ത് അസ്വാരസ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളെയും റാവത്ത് പ്രതിരോധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷം ക്വാറന്റീനില്‍ ആകുന്നതാണ് നല്ലത്. സര്‍ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള അവരുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ ബൂമറാങ് പോലെ തിരിച്ചിക്കും. സര്‍ക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള മാര്‍ഗമൊന്നും ഇതുവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Gujarat's performance in handling the COVID-19 crisis is "worse", hence it deserves to be put under the central rule first: Sanjay Raut