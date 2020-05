ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉത്തര്‍പ്രദേശിനും മധ്യപ്രദേശിനും പിന്നാലെ ഗുജറാത്ത് സര്‍ക്കാരും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നു. പുതിയ പദ്ധതികളെ തൊഴില്‍ നിയമവ്യവസ്ഥകളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി പറഞ്ഞു. ചുരുങ്ങിയത് 1200 ദിവസമെങ്കിലും പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ശേഷിയുള്ള യൂണിറ്റുകള്‍ക്കും കമ്പനികള്‍ക്കും ഇളവ് നല്‍കുമെന്നാണ് രൂപാണി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അതേ സമയം മിനിമംവേതനം, സുരക്ഷ, നഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്‍ തൊഴില്‍ നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രാബല്യത്തില്‍ തുടരും. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളില്‍ യാതൊരു ഇളവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ചൈനയില്‍ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്ന കമ്പനികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂമി ഒരുക്കി നല്‍കുന്ന പദ്ധതികളുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'നിലവില്‍ അമേരിക്ക, ചൈന എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറാന്‍ താത്പര്യമുള്ള കമ്പനികളെ സംസ്ഥാനം സ്വാഗതം ചെയ്യും' രൂപാണി പറഞ്ഞു.

വിദേശരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ എംബസികളുമായി തന്റെ സര്‍ക്കാര്‍ ഏകോപനം നടത്തും. വ്യവസായ പദ്ധതികള്‍ക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ലഭ്യമായ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്ലഗ്, ഉത്പാദന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തും. സനന്ദ്, ധേജ്, സെസ്, ജിഐഡിസി എസ്റ്റേറ്റുകള്‍, ധെലേര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാകും ഇതിനായി ഭൂമിയൊരുക്കുക. 33,000 ഹെക്ടര്‍ ഭൂമി ഇവിടങ്ങളില്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

മധ്യപ്രദേശില്‍ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കുന്നതിന് രജിസ്റ്ററുകളും റിട്ടേണുകളും പൂര്‍പ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിര്‍ത്തലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രി ശിവ്‌രാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. 72 മണിക്കൂര്‍ വരെ ഓവര്‍ ടൈം അനുവദിക്കുകയും ഫാക്ടറികളില്‍ ഷിഫ്റ്റുകളുടെ ദൈര്‍ഘ്യം എട്ട് മണിക്കൂര്‍ മുതല്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ വരെ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ ഇളവ് വരുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുപി സര്‍ക്കാരും തൊഴില്‍ നിയമങ്ങളില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തേക്ക് കാര്യമായ ഇളവുകള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

