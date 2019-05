വഡോദര: ഇയര്‍ഫോണ്‍ ലിഫ്റ്റിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി 48-കാരിയായ സ്ത്രീക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ഗുജറാത്തിലെ വഡോദരയില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് നിര്‍മാണ ഫാക്ടറിയിലാണ് സംഭവം. ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനിയായ ഫാക്ടറി തൊഴിലാളി സുശീല വിശ്വകര്‍മ്മയെന്ന സ്ത്രീയാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ഫാക്ടറിയിലെ താഴത്തെ നിലയില്‍ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് വഴി പോകുകയായിരുന്നു സുശീല. മൂന്നാംനിലയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഗ്രില്ലിനിടയില്‍ ഇവരുടെ ഇയര്‍ഫോണ്‍ കുടുങ്ങി. ഊരിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല.

ഇയര്‍ഫോണിന്റെ വള്ളി കഴുത്തില്‍ കുരുങ്ങി വൈകാതെ ഇവരുടെ തല കഴുത്തില്‍ നിന്ന് അറ്റുപോകുകയായിരുന്നു. ഇവര്‍ ഫോണില്‍ പാട്ട് കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ഇവരുടെ മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് വിട്ട് നല്‍കി.

Content Highlights: Gujarat: Cops recover woman’s severed head with earphones on; lead wires caught in open-top factory lift grill